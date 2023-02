Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai (à droite) et son homologue cambodgien Prak Sokhonn lors de leur rencontre du 23 février. Photo : ministère des Affaires étrangères de Thaïlande

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge et la Thaïlande se sont engagés à promouvoir un partenariat de développement multiforme pour la paix et la prospérité dans la région.Cet engagement a été dévoilé dans un communiqué de presse du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale publié après que Prak Sokhonn, vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a conclu sa visite officielle en Thaïlande les 23 et 24 février à l'invitation de son homologue thaïlandais Don Pramudwinai.Les responsables ont eu une discussion approfondie qui a examiné et tracé un nouveau plan d'action sur la coopération multiforme pour une croissance et une prospérité partagées, à savoir le commerce et l'investissement, l'éducation, le tourisme, le travail, la connectivité, la sécurité et la défense.Tout en notant avec satisfaction la tendance positive du chiffre d'affaires du commerce bilatéral, ils ont attaché une grande importance aux efforts conjoints pour réaliser l'objectif commercial bilatéral de 15 milliards de dollars d'ici 2025.En matière de sécurité et de défense, les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération et d'améliorer la coordination entre les responsables de l'application des lois respectifs, et ont attaché une importance au règlement pacifique des différends frontaliers en vue de construire conjointement une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.Sur les questions régionales et internationales, ils ont réitéré leur ferme engagement à renforcer davantage la coopération, entre autres, dans les cadres de l'ASEAN et du Mékong.- VNA