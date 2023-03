Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen (droite) et son homologue malaisien Anwar bin Ibrahim. Photo : VNA

Phnom Penh, 28 mars (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et son homologue malaisien Anwar bin Ibrahim ont eu des entretiens le 27 mars à Phnom Penh, au cours desquels ils ont convenu de favoriser la coopération bilatérale dans tous les domaines, du commerce et de l'investissement à l'éducation, le tourisme, l'énergie et les échanges interpersonnels.S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe, Hun Sen a déclaré avoir discuté de la coopération dans divers domaines et encouragé les deux parties à continuer d'échanger des visites de haut niveau plus souvent et à tous les niveaux afin de renforcer l'amitié, d'accroître encore la confiance mutuelle et d'élargir les relations de coopération bilatérale.Le Premier ministre cambodgien a déclaré qu'il proposait d'augmenter l'achat de biens pour répondre à la demande de chacun et a encouragé les investisseurs et les entreprises malaisiens à opérer au Cambodge.Selon le dirigeant cambodgien, le volume des échanges entre les deux pays membres de l'ASEAN était évalué à 620 millions de dollars en 2022, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente.Le Premier ministre a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Ibrahim pour renforcer et élargir davantage les relations et la coopération bilatérales, les rendant plus fortes et plus prospères.Pour sa part, Anwar bin Ibrahim a déclaré que la discussion de grande envergure sur le commerce et l'investissement était une priorité dans les relations bilatérales et que les discussions sur l'industrie halal que la Malaisie a renforcée offriront aux deux pays l'occasion d'utiliser le secteur pour encourager et faciliter les exportations.Le dirigeant a déclaré qu'il encouragera également les entreprises malaisiennes à envisager d'importer du riz et des noix de cajou du Cambodge.- VNA