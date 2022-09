Le Premier ministre cambodgien Samdech Techno Hun Sen (le troisième à partir de la gauche) a rencontré le président cubain Miguel Díaz-Canel (le troisième à partir de la droite) le 24 septembre. Photo : AKP/VNA

La Habana, 26 septembre (VNA) – Le Premier ministre cambodgien Samdech Techno Hun Sen a effectué une visite officielle à Cuba du 23 au 25 septembre pour favoriser les relations bilatérales entre les deux pays.Le dirigeant cambodgien s'est entretenu avec le président cubain Miguel Díaz-Canel sur les mesures visant à élargir la coopération dans les domaines du sport, de la santé, de la culture et de la biotechnologie, contribuant ainsi à renforcer davantage l'amitié et la solidarité entre le Cambodge et Cuba.Après les entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de cinq documents, dont un protocole d'accord sur la coopération en matière de santé, un plan de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et un protocole d'accord sur la coopération entre les deux Académies diplomatiques.Le Cambodge annonce également son don de 2.000 tonnes de riz à Cuba à cette occasion.Au cours de son séjour dans la nation insulaire des Caraïbes, le Premier ministre cambodgien a également rendu une visite de courtoisie au général Raúl Castro Ruz et au président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Il a également visité le Centre de génie génétique et de biotechnologie, déposé une gerbe au monument au héros national cubain José Martí et rencontré des étudiants cambodgiens qui vivent et étudient ici.La visite officielle a eu lieu dans l'année au cours de laquelle le Cambodge occupe la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et c'est la première visite d'un haut dirigeant du Cambodge depuis l'adhésion de Cuba au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est il y a deux ans.- VNA