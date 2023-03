Photo: comité d'organisation



Hanoï (VNA) - Le Cambodge a annoncé la liste finale de 37 disciplines aux Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 (SEA Games 32) prévus en mai prochain, soit une de plus que prévu initialement.



Il s'agit de l'athlétisme, des sports nautiques, du football, du karaté, de la lutte, du pencak silat, de l'escrime, de la pétanque, du judo, du taekwondo, entre autres.



Parmi les 37 disciplines figurent trois sports traditionnels cambodgiens que sont Ouk Chaktrang (échecs) et les arts martiaux Bokator et Kun Khmer.



Des disciplines olympiques telles que le tir à l'arc, la carabine à air comprimé, le canoë et l'aviron, ne figurent pas sur la liste des sports des SEA Games 32, ce qui pourrait affecter les résultats de la délégation vietnamienne.



La torche de l'événement sportif régional sera allumée le 21 mars, dans le célèbre temple d'Angkor Vat, en présence du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, comme l'a récemment annoncé le comité d'organisation.



Selon les prévisions, la torche des SEA Games 32 arrivera au Vietnam le 22 mars. Elle sera conservée à l'ambassade du Cambodge au Vietnam pendant une journée, puis une cérémonie officielle de relais de la torche aura lieu à Hanoï le 24 mars. -VNA