Des élèves se désinfectent les mains avant leur cours du matin au lycée Santhormok, à Phnom Penh. Photo: apnews.com

Phnom Penh (VNA) - La 3e phase de la réouverture des écoles du Cambodge a commencé le 2 novembre dans le contexte d'une diminution du nombre de cas d'infection par le virus SRAS-CoV-2 dans le pays.

Lors d'une visite au lycée Santhormok à Phnom Penh pour marquer le premier jour de la 3e phase de réouverture des écoles, le ministre cambodgien de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Hang Chuon Naron, a rassuré les parents et les élèves sur la situation épidémique au Cambodge, tout en mettant l'accent sur la protection des élèves et de toute la communauté contre l'infection par le COVID-19.

Le ministre Hang Chuon Naron a également exhorté les administrateurs, les élèves et les secteurs liés au secteur de l'éducation à continuer de suivre les directives générales de prévention de l'épidémie du ministère cambodgien de l'Éducation et de la Santé.

Pour cette troisième phase de la réouverture, les élèves de tous les niveaux peuvent désormais accéder aux salles de classe pour étudier, afin qu'ils puissent interagir avec les enseignants et les autres élèves et accéder aux matériels d'apprentissage.

Toutes les écoles peuvent également reprendre le transport des élèves, les activités d'éducation physique et les services de bibliothèque et de cantine.

En outre, l'enseignement est autorisé cinq heures par jour, trois jours par semaine dans les écoles élémentaires, où les cours se concentreront sur deux matières: langue khmère et les mathématiques. Les heures de cours autorisées seront les mêmes pour les écoles secondaires, cependant six matières seront enseignées. Le nombre d'élèves par classe est limité à 30.

Selon le ministère cambodgien de la Santé, le pays a signalé, jusqu'au 2 novembre, 292 cas d'infection par le SARS-CoV-2 dont 283 se sont rétablis et aucun décès. -VNA