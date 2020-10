Phnom Penh (VNA) - Le gouvernement royal du Cambodge a approuvé le 25 octobre quelque 8,1 milliards de dollars américains comme dépenses prévues en 2021.

Le Cambodge a approuvé quelque 8,1 milliards de dollars américains comme dépenses prévues en 2021. Photo : AFP/VNA

La réunion du Conseil des ministres, tenue le 24 octobre à Phnom Penh, sous la présidence du Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn, a approuvé un budget de 8,134 millions de dollars pour 2021, dont 7,5 milliards de dollars pour les dépenses au niveau national et 634 millions de dollars au niveau sous-national.

Le budget de 2021 sera alloué à des secteurs clés tels que l'administration générale, la défense nationale, la sécurité et l'ordre public, les affaires sociales et l'économie.

Le gouvernement a prévu de recueillir quelque 5.275 millions de dollars comme recettes nationales et d'emprunter environ 1.5 milliard de DTS aux partenaires de développement.

Selon un communiqué de presse sur les résultats de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le budget national de 2021 est destiné à protéger la santé du peuple, maintenir ses moyens de subsistance du peuple et la stabilité socio-économique, ainsi qu'à concentrer les ressources en vue de restaurer et de stimuler la croissance économique après la crise du COVID-19, dans le but d'assurer la paix, la stabilité sociale et la durabilité de la croissance économique et de la compétitivité du Cambodge avec l'amélioration continue du bien-être de la population.

Le projet de loi sur le budget national de 2021 devrait être adopté par l'Assemblée nationale avant la fin de l'année.

D’après la loi sur le budget national de 2020, les dépenses étaient prévues à plus de 8,2 milliards de dollars, et les recettes à 6,5 milliards de dollars.

Début octobre 2020, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Cambodge sera la troisième économie à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est en 2021 et la première en 2025.

Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale annoncé par le FMI lors de sa réunion annuelle du 13 octobre, le FMI a prédit que l'économie cambodgienne reculerait de 2,8% en 2020, plus que la prévision de baisse de 1, 5% de l'économie indonésienne.-VNA