Phnom Penh (VNA) - Le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, Chea Chanto a apprécié les contributions des entreprises vietnamiennes, en particulier de celles du secteur bancaire, qui ont contribué à la prospérité des deux pays et au renforcement de la solidarité entre les deux peuples.

Le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, Chea Chanto apprécie les contributions des entreprises vietnamiennes. Photo: VNA



S’exprimant lors de cérémonie de remise de licence à la MB Cambodia Bank à Phnom Penh, une nouvelle succursale de la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank), il a apprécié la décision de la MB de stimuler ses investissements après 9 ans d'activités sur le marché cambodgien.

Il a affirmé que cela témoignait de la confiance croissante des investisseurs vietnamiens dans le marché cambodgien.

La cérémonie d'inauguration de la nouvelle succursale de la MB à Phnom Penh. Photo: VNA



Ces dernières années, grâce au maintien d'un taux de croissance économique de 7% par an et d'une situation politique et de sécurité stable, le Cambodge est devenu un marché très attractif pour les entreprises vietnamiennes. À ce jour, le Vietnam compte 214 projets d'investissement au Cambodge, représentant un capital total de 3,2 milliards de dollars.

Durant les sept premiers mois de 2019, le Vietnam a notamment lancé 4 nouveaux projets d'investissement et augmenté le capital initial de 4 projets opérationnels, pour un fonds total de 38,5 millions de dollars, équivalant au capital enregistré pour l'ensemble de 2018.

À l'heure actuelle, le gouvernement cambodgien applique une série de politiques préférentielles en matière de fiscalité, de procédures douanières, de licences... afin d'attirer et de créer des conditions favorables permettant aux entreprises étrangères d'investir et de faire des affaires au Cambodge. -VNA