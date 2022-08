Phnom Penh, 18 août (VNA) - Le Cambodge prévoit d'accueillir 1,2 à 1,3 million de touristes internationaux en 2022, a déclaré le directeur général du développement du tourisme et de la coopération internationale au ministère du Tourisme, Thong Rathasak.



Se remettant rapidement de la chute du COVID-19, le Cambodge mise sur une augmentation des arrivées de touristes étrangers cette année, par rapport aux deux dernières années.



Selon Thong Rathasak, le Cambodge a accueilli plus de 500.000 visiteurs étrangers au premier semestre de cette année, et ce fut un bon retour par rapport au nombre de 200.000 arrivées de touristes l'année dernière.



Le COVID-19 a été une grande leçon alors que le peuple cambodgien a appris à coexister avec une pandémie, a-t-il dit, espérant que les personnes qui ont quitté le secteur du tourisme reviendraient et reconstruiraient leurs entreprises ou leur carrière.



Pour le Cambodge, 2022 a bien commencé car il a eu la chance d'organiser le Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF), qui a réuni 3.000 délégués de différentes parties de la région. Tenu à Sihanoukville, le forum a été le premier événement touristique majeur dans la région au cours des trois dernières années.



Le gouvernement a pris des initiatives et des solutions pour aider le secteur du tourisme à se relancer avec diverses incitations, la dernière en date étant le programme de cofinancement de relance du tourisme, lancé le 1er juillet, pour les petites et moyennes entreprises (PME) où un entrepreneur peut bénéficier jusqu'à 400.000dollars pour la reconstruction de l'entreprise.



L'année prochaine pourrait également faire une grande différence pour le secteur du tourisme cambodgien, car le pays accueillera les Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) en mai et les Para Games en juin.



Le pays s'apprête à accueillir un demi-million de visiteurs lors des SEA Games, a déclaré Thong Rathasak.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source