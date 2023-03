Hanoï (VNA) - Le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Sokhonn, a souligné l'importance de la réunion Asie-Europe (ASEM) pour promouvoir la paix, la sécurité, la connectivité, le développement et le multilatéralisme sur les deux continents.

Le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Sokhonn. Photo : mfaic.gov.kh

Dans un message à l'occasion de la Journée de l'ASEM (1er mars), il a déclaré qu'au cours des 27 dernières années, l'ASEM s'est imposée comme un forum important avec pour mission de maintenir la paix et la sécurité, ainsi que de promouvoir la connectivité et le développement des deux continents.Il a également servi de forum de premier plan pour faire avancer les dialogues afin de renforcer le multilatéralisme dans un esprit de consensus, d'intérêt mutuel et de respect pour résoudre les problèmes interrégionaux et les défis mondiaux, a déclaré le ministre.Le responsable cambodgien a exhorté l'ASEM à mobiliser des actions conjointes pour approfondir sa coopération afin de rechercher des solutions plus durables afin que les deux continents puissent maintenir leur cap pour assurer un avenir plus résilient aux prochaines générations.Pour le Cambodge, l'ASEM est une plate-forme multilatérale de dialogue pertinente, a noté Prak Sokhonn, réaffirmant la volonté et l'engagement proactif du pays à travailler et à collaborer avec tous les membres et parties prenantes de l'ASEM pour atteindre les nobles objectifs de paix et de prospérité définis par les dirigeants de l'ASEM, et redonner un nouveau souffle au processus ASEM.L'ASEM, fondée en 1996, est composée de 53 partenaires, dont 21 pays asiatiques, 30 pays européens, le Secrétariat de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Union européenne.Le 1er mars marque la Journée de l'ASEM, qui célèbre l'importance de relier les deux continents sur la base des principes de partenariat égal et de respect mutuel.- VNA