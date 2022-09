Lors de l'événement. Photo : UNICEF Cambodge/2022/Bunsak But

Hanoï, 19 septembre (VNA) - Une évaluation indépendante reconnaissant les progrès du Cambodge dans la lutte contre la violence à l'égard des enfants a récemment été publiée lors d'un événement co-organisé par le ministère cambodgien des Affaires sociales, des Anciens combattants et de la Réinsertion des jeunes et l'UNICEF.L'évaluation a examiné le plan d'action du gouvernement cambodgien pour prévenir et répondre à la violence contre les enfants, qui s'est déroulé entre 2017 et 2021.Le ministre des Affaires sociales, des Anciens combattants et de la Réinsertion des jeunes, Vong Sauth, a déclaré que l'évaluation est très encourageante pour le gouvernement, montrant que le Cambodge est sur la bonne voie pour mettre fin à la violence contre les enfants.Foroogh Foyouzat, représentant de l'UNICEF au Cambodge, a déclaré que cette évaluation montre des progrès dans certains domaines, mais qu'il reste encore beaucoup à faire.Elle a recommandé la finalisation du prochain projet de loi sur la protection de l'enfance et l'augmentation des investissements dans la main-d'œuvre sociale et les programmes de prévention afin d'assurer la sécurité des enfants et de briser le cercle vicieux de la violence qui afflige trop de familles.Les derniers chiffres de l'enquête démographique et sanitaire au Cambodge 2022 révèlent que 43% des enfants déclarent être disciplinés à la maison en utilisant la violence physique.- VNA