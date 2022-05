Phnom Penh, 6 mai (VNA) - Le Cambodge, président de l'ASEAN pour 2022, accueillera le 6 mai une réunion consultative sur l'aide humanitaire de l'ASEAN pour le Myanmar dans un format hybride, selon un communiqué de presse par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du pays.

Le Premier ministre cambodgien Hun Sen (gauche) et le général Min Aung Hlaing, président du Conseil d'administration de l'État du Myanmar. Photo : Khmer Times

Le vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères Prak Sokhonn, qui est l'envoyé spécial du président de l'ASEAN au Myanmar, et Lim Jock Hoi, secrétaire général de l'ASEAN en qualité de coordinateur de l'aide humanitaire de l'ASEAN, coprésideront la réunion à Phnom Penh et par visioconférence, indique le communiqué.Il verra la présence de représentants de haut niveau de tous les États membres de l'ASEAN, des partenaires extérieurs de l'ASEAN, des agences spécialisées des Nations Unies et d'autres organisations internationales compétentes.La réunion consultative fournira une plate-forme de haut niveau à l'ASEAN pour initier un dialogue multipartite qui fournira des orientations sur la manière de faire progresser l'aide humanitaire de l'ASEAN au peuple du Myanmar sur la base des principes humanitaires et sans discrimination, indique le communiqué.Il abordera également les défis opérationnels auxquels est confronté le Centre de coordination de l'assistance humanitaire de l'ASEAN en matière de gestion des catastrophes, et discutera de la manière de soutenir la distribution des vaccins contre le COVID-19 à toutes les communautés du Myanmar, ajoute le communiqué.L'ASEAN regroupe le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.- VNA