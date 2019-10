La capitale cambodgienne Phnom Penh. Photo: Internet

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge et la Fédération pour la paix universelle (UPF) organiseront le Sommet Asie-Pacifique 2019 (APS 2019), du 18 au 20 novembre à Phnom Penh, a annoncé lundi un porte-parole cambodgien.

Selon Ek Tha, porte-parole du Conseil des ministres, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen présidera la cérémonie d'ouverture du sommet, qui aura pour thème "Répondre aux principaux défis actuels: interdépendance, réconciliation nationale, prospérité mutuelle et valeurs universelles".

Quelque 500 invités internationaux de 50 pays et organisations participeront au prochain sommet, a-t-il déclaré, ajoutant que l’événement montrerait véritablement les effets positifs de la coopération entre les gouvernements et la société civile sur la consolidation de la paix et la réconciliation, le développement durable, la co-prospérité et la recherche de solutions viables à des problèmes critiques.

"Une nouvelle initiative de paix audacieuse sera annoncée lors du sommet", a-t-il souligné, selon l'agence chinoise Xinhua.

Le dernier sommet s'était tenu en décembre 2018 à Katmandou, capitale du Népal. -VNA