Photo : VNA

Phnom Penh, 18 avril (VNA) - Le Cambodge a accueilli 13,2 millions de visiteurs nationaux et étrangers dans ses stations balnéaires et destinations touristiques pendant les vacances du Nouvel An khmer (Sangkran) du 14 au 16 avril, selon le ministère du Tourisme.Le ministre du Tourisme Thong Khon a noté que le chiffre était plus élevé que ce que le ministère avait prévu, et plus que ce que le pays avait connu avant la pandémie de COVID-19.Il a noté que si l'ouverture du 10e anniversaire d'Angkor Sangkran à Siem Reap était présidée par le Premier ministre Hun Sen et son épouse Bun Rany, d'autres événements Sangkran ont eu lieu dans d'autres provinces et dans la capitale, attirant de grandes foules de voyageurs.Le porte-parole du ministère, Top Sopheak, a déclaré le 17 avril que le nombre élevé de vacanciers était le résultat d'une amélioration de la situation du COVID-19 et d'excellentes améliorations des infrastructures.Le Cambodge devrait attirer plus de 4 millions de touristes étrangers en 2023, doublant le chiffre de 2,2 millions reçu l'an dernier.-VNA