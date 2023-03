Photo illustrée: cafebiz.vn Photo illustrée: cafebiz.vn

Hanoi (VNA) - Soutenir les start-ups dans l’installation de cafétérias en Corée du Sud fait partie des recommandations du Bureau commercial du Vietnam pour aider à diffuser la culture vietnamienne de consommation du café dans ce pays, contribuant ainsi à stimuler l'exportation du produit.Les statistiques du Département général des douanes du Vietnam montrent qu'au cours des deux premiers mois de 2023, le Vietnam a gagné plus de 13 millions de dollars sur plus de 6.400 tonnes de café qu'il a expédiées vers la Corée du Sud. Celle-ci est considérée comme le deuxième marché mondial de consommation de café.Le Vietnam exporte principalement des grains de café, du café en conserve et du café instantané vers la Corée du Sud. L'échelle de ce segment en République de Corée est d'environ 2,5 milliards de dollars, tandis que la portée du café filtre utilisé dans les magasins est beaucoup plus importante, avec 4 milliards de dollars. Les exportateurs vietnamiens devraient accorder plus d'attention à cette part de maché, selon le Bureau commercial du Vietnam en République de Corée.Cependant, ils ont du mal à augmenter leurs exportations vers la Corée du Sud, car le Vietnam expédie principalement du Robusta à l'étranger, tandis que les Sud-Coréens préfèrent l'Arabica. En outre, le Vietnam fait face à une concurrence considérable d'autres producteurs comme le Brésil, la Colombie, l'Éthiopie et le Guatemala.Cette année, le Bureau commercial prévoit de mener un large éventail d'activités de promotion du commerce, telles que le soutien aux entreprises vietnamiennes pour qu'elles participent à des foires et expositions commerciales dans le pays hôte, le renforcement des liens commerciaux et l'aide à amener des entreprises sud-coréennes au Vietnam.Il recommande également aux localités, associations et entreprises vietnamiennes d'analyser attentivement le marché sud-coréen pour définir des produits adaptés et s'assurer des exigences de qualité. -VNA