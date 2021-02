Le secrétaire général du Parti communiste et président Nguyen Phu Trong présente des fleurs à Vo Van Thuong, membre du Bureau politique. Photo : VNA

Hanoi, 6 février (VNA) - Le Bureau politique du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a organisé le 6 février une cérémonie pour annoncer les décisions concernant l'attribution de tâches à ses deux membres.

En vertu de la décision N° 01-QDNS / TW du 5 février 2021, le Bureau politique a désigné Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, comme permanencier du secrétariat du Comité central du Parti.

Selon la décision N° 02-QDNS / TW du 5 février 2021, le Bureau politique a chargé le membre du Bureau politique, Tran Tuan Anh, d’occuper le poste de président de la Commission économique du Comité central du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong remet la décision à Tran Tuan Anh. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a remis les décisions et présenté des fleurs pour féliciter les deux officiels.

Au nom des deux responsables, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanancier du secrétariat du Comité central du Parti a remercié le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong et le Bureau politique pour leur confiance et leur assignation des tâches très importantes du Parti au début d’une nouvelle période de développement du pays.

Vo Van Thuong et Tran Tuan Anh se sont engagés à s'efforcer d'accomplir les missions assignées et de contribuer à l'unité, à la discipline, aux principes et à la bonne réputation du PCV, ainsi qu'à l'accomplissement de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Ils ont également promis de perfectionner sans cesse les compétences professionnelles et l'éthique et s'attendaient à recevoir l'attention et l'assistance des dirigeants sortants et anciens du Parti afin de les aider à remplir les missions qui leur étaient assignées, méritant la confiance du Bureau politique, du Secrétariat, du Comité central du Parti et du peuple.

Etaient également présents à la cérémonie, l’ancien membre du Bureau politique et ancien permanencier du secrétariat du Comité central du Parti, Tran Quoc Vuong, le membre du Bureau politique et président de la Commission d’organisation du Comité central du Parti Pham Minh Chinh et le secrétaire du Comité central du Parti et chef du bureau du Comité central du Parti Le Minh Hung, entre autres. - VNA