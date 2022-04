Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Bui Van Cuong prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président de la Chambre du Peuple d'Inde, le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Bui Van Cuong a travaillé mardi soir avec son homologue de la Chambre basse indienne Utpal Kumar Singh.

Lors de la visite officielle en Inde du président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue en décembre 2021, le Bureau de l'AN et celui de la Chambre basse indienne avaient signé un protocole d'accord sur la coopération dans le secteur de la bibliothèque et de la télévision parlementaires.

A cette occasion, Bui Van Cuong, également chef du Bureau de l'AN, a déclaré souhaiter l'échange avec le secrétaire général de la Chambre basse indienne des mesures visant à mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre les deux parties.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Il a également proposé aux organes législatifs des deux pays de renforcer l'échange de délégations de haut rang, la coopération dans la formation des ressources humaines, le partage des expériences entre cadres des deux Bureaux.

Pour sa part, Utpal Kumar Singh a déclaré souhaiter que le Bureau de l'AN vietnamienne et celui de la Chambre basse indienne intensifient leur coopération dans le secteur de la bibliothèque et de la télévision parlementaires. Il a également exprimé son accord avec les propositions du secrétaire général de l'AN vietnamienne Bui Van Cuong. -VNA