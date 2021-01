Le sultan du Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Succédant au Vietnam, le Brunei a officiellement pris la présidence de l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) le 1er janvier 2021.



Avec le thème «Nous nous soucions, nous nous préparons et nous prospérons» pour l’Année de sa présidence, le Brunei s’engage à poursuivre une collaboration étroite avec les pays membres du bloc et les pays partenaires afin de mettre en oeuvre la Vision de l’Association pour 2025 qui s’articule autour de trois socles majeurs: politique-sécurité, économie et socio-culture.



Le Brunei s’est également engagé à poursuivre le Cadre général de redressement du bloc face à l'épidémie de Covid-19 initié par le Vietnam dans le but de bâtir une communauté aséannienne cohésive, proactive et prospère.



En tant que président de l’ASEAN en 2021, le Brunei se concentrera sur la contruction d'une communauté harmonieuse dont les populations seront au cœur. Il se tiendra prêt à relever les défis, à saisir les opportunités futures et à s’inscrire dans une démarche de développement durable en vue de garantir une prospérité partagée au sein de la région.-VOV/VNA