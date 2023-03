L'ambassadeur Pham Viêt Anh a visité une ferme dans la ville de Oss. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viêt Anh, a récemment effectué une visite de travail dans la ville de Oss, sur invitation de la maire de la ville, Wobine Buijs-Claudemans.

Oss est une petite ville à l'est des Pays-Bas dans la province du Brabant-Septentrional. Elle dispose des atouts dans l'industrie manufacturière et l'agriculture traditionnelle. L'ambassadeur Pham Viêt Anh a visité une ferme dirigée par un jeune couple qui emploie 55 ouvriers et élève 350 vaches laitières.

La ville de Oss avait signé un accord de jumelage avec la province vietnamienne d'An Giang (Sud).

A cette occasion, la maire de la ville a émis son souhait que les deux localités favorisent leur coopération après une période d'interruption des ativités due à l'épidémie de COVID-19.

En outre, les autorités du Brabant-Septentrional ont également souhaité renforcer la coopération avec d'autres localités du Vietnam. -VNA