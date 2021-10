L'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud et au Botswana Hoang Van Loi présente ses lettres de créance président Mokgweeti Eric Keabetswe Masisi, le 19 octobre. Photo : VNA

Le président Mokgweeti Eric Keabetswe Masisi a fait cette déclaration lors d'une réception pour l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud et au Botswana Hoang Van Loi après que ce dernier a présenté ses lettres de créance le 19 octobre.Le diplomate vietnamien a transmis les salutations et les invitations des dirigeants vietnamiens au président Mokgweeti Eric Keabetswe Masisi à se rendre au Vietnam après que la pandémie de COVID-19 est sous contrôle. En réponse, le président Mokgweeti Eric Keabetswe Masisi a déclaré qu'il effectuerait une visite à un moment opportun.L'ambassadeur Hoang Van Loi a affirmé que le Vietnam veut toujours promouvoir l'amitié et la coopération avec les amis africains, dont le Botswana.Plus tôt le même jour, Hoang Van Loi a présenté une copie de ses lettres de créance et a rendu une visite de courtoisie au ministre botswanais des Affaires internationales et de la Coopération, Lemogang Kwape, qui a suggéré que les deux pays intensifient les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier ceux de haut niveau, et continuent de fournir un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies.Le Botswana et le Vietnam devraient promouvoir les négociations pour parvenir rapidement aux documents de coopération nécessaires à leurs relations bilatérales durables, a-t-il déclaré, ajoutant que pour augmenter le commerce bilatéral, le Botswana envisagerait d'ouvrir des portes pour certains produits vietnamiens comme les produits agricoles, les biens de consommation, les vêtements et l'électronique.Il a également suggéré au Vietnam d'augmenter ses importations de minéraux dont le Botswana a de grandes réserves et des prix compétitifs.A cette occasion, l’ambassadeur Hoang Van Loi a eu des séances de travail avec les responsables du Centre du Commerce et de l’Investissement du Botswana pour rechercher des mesures spécifiques pour connecter et aider les entreprises des deux pays dans les temps à venir.- VNA