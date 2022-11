Manille, 4 novembre (VNA) - Le nombre de morts de la tempête tropicale Nalgae qui a frappé les Philippines ce week-end est passé à au moins 150, tandis que 36 autres sont toujours portés disparus, ont indiqué les autorités.

Inondation après de fortes pluies causées par le typhon Nalgae dans la province de Cavite, aux Philippines, le 30 octobre 2022. Photo : Xinhua/VNA

Selon le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe du pays, 63 morts ont été signalés dans la région autonome du sud de Bangsamoro. La tempête a balayé la majeure partie du sud des Philippines, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Il a également blessé 128 personnes.

Nalgae est le 16e cyclone tropical à combattre les Philippines cette année.

Le pays est l'un des plus sujets aux catastrophes au monde, principalement en raison de sa situation dans la ceinture de feu du Pacifique et la ceinture des typhons du Pacifique. Il subit 20 tempêtes chaque année, dont certaines sont intenses et destructrices. – VNA