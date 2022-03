Hanoï (VNA) - La Société par actions FPT vient de publier ses résultats au cours des deux premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires de 6.102 milliards de dongs et un bénéfice avant impôts de 1.102 milliards, soit une hausse respective de 27% et 30% en glissement annuel.

La technologie a continué de représenter la plus grande proportion dans la structure de revenus, avec 3.364 milliards de dongs (+30,5%). Les télécommunications ont rapporté 2.306 milliards (+20,2%) et l'éducation et la formation, 433 milliards de dongs (+40,5%).

Le volume de nouvelles commandes sur les marchés étrangers a fortement augmenté pour s'établir à 3.116 milliards de dongs, soit une croissance de 52 %. Les exportations de logiciels ont continué de croître, atteignant un chiffre d'affaires de 2.663 milliards de dongs.

Ainsi, le groupe a atteint 14,3% de son objectif en termes de chiffre d'affaires et près de 14,5% en termes de bénéfice pour toute l'année. -VNA