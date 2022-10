Rencontre entre Nguyen Van Nen et Ruslan Varrankou. Photo: sggp.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nguyen Van Nen, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville a reçu le 25 octobre le consul général du Bélarus Ruslan Varrankou et le consul général de la Suisse Werner Bardill.Nguyen Van Nen espère qu'avec son rôle, Ruslan Varrankou contribuera à la promotion de la coopération entre le Bélarus et le Vietnam, entre Ho Chi Minh-Ville et les localités biélorusses. Selon le dirigeant, les relations bilatérales se développent constamment avec un grand potentiel en matière de coopération économique et d'investissement.Le consul général Ruslan Varrankou a souligné que le Bélarus souhaitait toujours développer de bonnes relations avec le Vietnam. Concernant la visite du Premier ministre biélorusse au Vietnam, qui est prévue à la fin de cette année, Ruslan Varrankou a fait savoir que de nombreux économistes et investisseurs devraient y participer. Le Bélarus espère que cette visite créera un nouvel élan pour les relations entre les deux pays.