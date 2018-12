Des jeunes vietnamiens participants au programme du "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon" 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon 2018, avec à son bord 326 jeunes dont 29 Vietnamiens, a accosté le 2 décembre au port de Cat Lai à Ho Chi Minh-Ville pour une visite de quatre jours.

Il s'agit de la 45e édition du programme "Bateau de la jeunesse d’Asie du Sud-Est et du Japon" (SSEAYP) qui effectue une tournée de 52 jours, du 24 octobre au 12 décembre, dans quatre pays d’Asie du Sud-Est et au Japon afin de renforcer l’amitié entre les jeunes.

Le bateau est parti du Japon et est passé par Brunei, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam avant de retourner au Japon.

Lors de la cérémonie d’accueil, le secrétaire du comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Ngoc Luong a souhaité que la délégation de SSEAYP 2018 vive des expériences inoubliables durant leur séjour à Ho Chi Minh-Ville.

Il a demandé aux membres vietnamiens de présenter à d’autres membres de la délégation de SSEAYP 2018 le pays et la culture du Vietnam.

Le soir du même jour, la délégation de SSEAYP 2018 a participé à un programme d’échange avec 500 jeunes de Ho Chi Minh-Ville.

Le programme "Bateau de la jeunesse de l'Asie du Sud-Est et du Japon" a été lancé en 1974 sur la base d'un accord de coopération entre les gouvernements du Japon et des dix pays de l'ASEAN. Le Vietnam y participe depuis 1995 et a accueilli ce navire à maintes reprises. –VNA