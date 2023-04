Photo: Vietnamnet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le premier Festival du "bánh mì" vietnamien, qui s'est déroulé du 30 mars au 2 avril à Hô Chi Minh-Ville, a rassemblé 120 stands du système de restaurants, hôtels, boulangeries, entreprises... dans la mégapole du Sud, d'autres localités ainsi qu'à l'étranger.

Le "bánh mì" est classé 7e dans le top 50 des meilleurs aliments de rue au monde, publié par TasteAtlas, surnommé la "carte mondiale de l’alimentation". Il a également été nommé par CNN parmi les 50 meilleurs plats de rue d’Asie.

Lors de ce festival, le bánh mì a été très apprécié des touristes étrangers.



Conquis dès le premier essai

«Je viens d'Allemagne, un pays frontalier de la France, donc j'adore la baguette. Le «bánh mì» vietnamien diffère de la baguette, principalement par sa taille (plus petit) et par les ingrédients à l’intérieur. En une semaine de voyage à Hô Chi Minh-Ville, j’ai fixé l’objectif d’essayer le bánh mì vietnamien. Et je suis tombée amoureuse du bánh mì vietnamien dès le premier essai», a dit Anne, une touriste allemande.



Tamara, une touriste venue de Serbie, a déclaré qu'elle avait découvert beaucoup de types de sandwich. Mais c'est la première fois qu'elle a l'occasion de déguster ce fameux plat vietnamien. Pour elle, la croûte du bánh mì vietnamien est plus moelleuse et plus croustillante que les sandwichs qu'elle a mangés auparavant.



"Je viens d'un pays européen proche de la France donc j’ai déjà essayé cette croûte mais l'association du pain et des légumes, de la viande je n'avais pas essayé. Ce plat est délicieux, je l'adore. J’aime bien la sauce de poisson et toutes les garnitures comme les légumes, la viande», a-t-elle partagé.

John Henry, un Américain, a partagé qu'il avait mangé du bánh mì vietnamien dans une célèbre boulangerie vietnamienne de la ville de la Nouvelle-Orléans - où il vit. Pour John, le bánh mì est un plat nutritif et pratique. Il se sent chanceux d'avoir mangé de nombreuses sortes de sandwich vietnamien.



Nick (nationalité britannique) a déclaré qu'il était végétalien, il est donc très pointilleux en matière d'alimentation. Cependant, il a été impressionné par les "versions" du sandwich végétarien vietnamien avec un goût pas trop différent du sandwich à la viande.



«J'adore le sandwich. Un pain traditionnel est une combinaison de nombreux ingrédients tels que du pâté, de la viande, des légumes, de la coriandre, quel goût merveilleux. Lors de ce festival, je suis ravi de pouvoir acheter du sandwich végétalien qui a le même goût que le sandwich traditionnel.»



De nombreux touristes internationaux pensent qu'ils ont de la chance d'être à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion du premier Festival du bánh mì vietnamien. Selon eux, le bánh mì n'est pas aussi célèbre que le phở, mais c'est un plat populaire, pratique et attaché à la vie quotidienne de chaque vietnamien, donc ce plat mérite d'être mis à l'honneur. -CPV/VNA