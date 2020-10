Le "banh bac", une spécialité vietnamienne préparée uniquement par les villageois de Giang Xa (district de Hoài Duc à Hanoï). Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le village de Giang Xa, dans le district de Hoài Duc en banlieue de Hanoï, est célèbre pour le banh bac (gâteau frit à base de riz gluant), une délicatesse vieille de plusieurs centaines d’années.Le banh bac serait une spécialité qu’on offrait autrefois au roi Ly Nam Dê (503-548). Selon les anciens du village, ce plat a en effet été créé au moment même où Ly Nam Dê établissait l’État Van Xuân dont il s’attribuait le trône."Pour nous, le gâteau est le symbole du village. Auparavant, il exprimait notre respect et notre sentiment envers le roi Ly Nam Dê et actuellement, il reflète l’âme et la culture de notre village", partage Dô Phu Phu, un artisan du banh bac de plus de 80 ans. De souvenir d’ancien, il explique aussi que le gâteau n'était préparé autrefois que par les anciens du village mais que ces derniers ont transmis des années plus tard la recette à leurs descendants pour préserver les valeurs traditionnelles des ancêtres. Ce gâteau est maintenant servi pendant les occasions importantes telles que les fêtes du village ou les mariages. C’est une considération précieuse pour les invités.Son nom, "banh bac", est particulier pour les Vietnamiens qui peuvent s’en étonner. "C'est un nom parfaitement local. Bien qu'il soit frit, nos ancêtres ne l'ont pas appelé pas banh ran (frit) mais banh bac parce que nous utilisons d’abord nos mains pour le faire frire et le retourner sur la poêle au lieu d'utiliser des baguettes", explique l’octogénaire.M. Phu dit que pour obtenir une fournée de banh bac savoureuse, un artisan doit choisir avec soin ses ingrédients que sont le nêp cai hoa vàng (riz gluant spécial cultivé à Giang Xa), la pulpe de momordique, les haricots verts, la cassonade, la graisse de porc et les feuilles de bananier.Le riz gluant est trempé dans de l'eau tiède pendant deux à trois heures avant d'être broyé en poudre puis divisé en deux moitiés, l'une utilisée pour la mélanger et la colorer en rouge avec des pulpes de momordique et l'autre laissée en blanc.Une belle fleur coloréeLes étapes les plus importantes sont de bien pétrir la poudre pour qu'elle devienne souple puis de la frire dans une poêle en fonte. "Pour faire d'excellents banh bac , je dois utiliser mes mains pour retourner le gâteau sur la poêle à feu moyen pour assurer leur parfum original", explique M. Phu.