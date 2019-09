Hanoï (VNA) - Le bambou et l’énergie solaire ont été au cœur du tourisme durable lors de la conférence et l'atelier "Le bambou et la durabilité 2019" qui se déroulent du 10 au 18 septembre à Hanoï et dans la province de Thanh Hoa (Centre).La production de bambou au Vietnam est importante, créant une offre importante de matières premières dans le secteur de la construction. L'énergie solaire est également considérable et grâce au bambou, elle peut être utilisée pour la construction dans la préservation des ressources naturelles et le respect de l'environnement.L’Université de Louvain (Belgique), l'Université de génie civil de Hanoï (NUCE) et la Compagnie par actions de canne à sucre Lam Son co-organisent une conférence et un atelier intitulés "Le bambou et la durabilité 2019". Sur le thème "Le bambou et l’énergie solaire au service du tourisme durable", cet événement fut préparé avec le soutien de l'ambassade de Belgique au Vietnam et du gouvernement de Flandre orientale (Belgique). Destiné aux étudiants, aux professionnels de l’architecture et au génie civil, il se déroule du 10 au 13 septembre sur le campus de NUCE et du 15 au 18 septembre dans le parc écologique Thanh Tam Bamboo Ecopark (province de Thanh Hoa)."Le bambou et la durabilité 2019" a pour but de partager les connaissances et l'expérience relatives à l'utilisation du bambou et aux techniques de capture et de stockage de l'énergie solaire. Par ailleurs, des exercices de constructions avec du bambou sont également proposés. Un ensemble d’activités qui promeut la construction écologique et le tourisme vert.Dans le cadre de cet événement, les participants ont pu entendre les exposés des experts vietnamiens et étrangers, et concevoir des plans pour le parc écologique Thanh Tam Bamboo Ecopark. Les organisateurs choisiront les plus beaux designs et ils seront exposés à l’occasion de la Journée mondiale du bambou, le 18 septembre prochain."NUCE est la première université au Vietnam à se former et à faire des recherches dans le domaine de l'architecture et de la construction. Actuellement, elle est toujours l’une des plus grandes et prestigieuses institutions de formation au Vietnam dans ce domaine", a fait savoir Pham Duy Hoà, recteur de NUCE.