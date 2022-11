Lâm Dông (VNA) – Ayant pour thème « Dà Lat - La ville aux quatre saisons des fleurs », le 9e Festival des fleurs de Dà Lat en 2022 se déroulera sur 2 mois, du 1er novembre au 31 décembre.

Cérémonie d’ouverture du 8e Festival des fleurs de Dà Lat 2019. Photo : VNP

La localité s’est préparée à l’événement pour en assurer la sécurité et la qualité, a déclaré Su Thanh Hoài, président du Comité populaire du district de Lac Duong, province de Lâm Dông (dans les Hauts Plateaux du Centre).

Le Festival comprendra 10 programmes principaux et 41 activités secondaires.

En plus d’accueillir des espaces floraux d’art traditionnel, les organisateurs organiseront un large éventail d’activités pendant le festival, notamment une visite en hélicoptère de la ville de Dà Lat, un programme de musique pour les jeunes, un festival de montgolfières et des carnavals de rue avec la participation de danseurs internationaux.

Beauté romantique d’une ferme de fleurs à Dà Lat. Photo: VNP

Des salons nationaux et un tournoi de football seront également organisés à cette occasion.

Il y aura notamment un séminaire sur l’investissement, le commerce et la promotion du tourisme dans la province de Lâm Dông, ainsi qu’un atelier pour élaborer une stratégie de développement durable pour l’industrie florale à Dà Lat dans le contexte du changement climatique et de l’intégration internationale.

Le Festival vise à promouvoir et à renforcer la valeur de la marque « Dà Lat - Ville du Festival des fleurs », à attirer des investissements et à promouvoir le développement économique et social dans la localité. – NDEL/VNA