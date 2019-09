Hanoi (VNA) – Les délégués participant au 9e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont examiné et adopté la charte de l’organisation, tout en nommant des membres du Comité central du FPV.

Le 9e Congrès national du FPV se tient les 19 et 20 septembre à Hanoi sur le thème “Solidarité – Démocratie – Renouveau – Développement”. Photo : VNA

La charte comprend huit chapitres et 37 articles, un article de plus que celui du mandat précédent. Elle contient un nouvel article sur les relations entre le FPV et les organisations membres.Le Comité central du FPV et ses organisations membres entretiendront ainsi des relations de coordination, avec le comité du FPV jouant un rôle clé, coopérant avec les organisations membres dans le cadre de discussions démocratiques pour mettre en œuvre des tâches et des programmes d’action du FPV.Concernant le nombre de membres du Comité central du FPV pour le mandat 2019-2024, les délégués ont décidé de le maintenir à 385. Lors de la session, 374 membres du comité ont été nommés alors que le reste sera complété ultérieurement.Les membres comprennent des représentants d’organisations membres et de différents groupes et classes de tous les horizons.Au total, 187 membres ne sont pas membres du Parti, 80 sont des femmes, 98 appartenant à des groupes ethniques minoritaires et 84 adeptes de religions différentes. 301 membres du comité, soit 80,1%, sont des diplômés de l’université.En termes d’âge, 44 membres du Comité central du FPV ont moins de 40 ans, 182 de 44 à 60 ans et 148 de plus de 60 ans.Au cours de la séance du 20 septembre, s’est tenue la première réunion du 9e Comité central du FPV pour le mandat 2019-2024. - VNA