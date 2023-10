Vue de la séance d’ouverture du 8e Plénum du Comité central du Parti, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le 8e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat est entré mardi 3 octobre dans sa deuxième journée de travail.

Dans la matinée, le Comité central du Parti a discuté en plénière de la situation socio-économique, du budget de l’Etat en 2023 et du plan pour 2024, du plan financier et budgétaire pour 2024-2026, et de la feuille de route pour la mise en œuvre du nouveau régime salarial.

Le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh a représenté le Politburo pour diriger les discussions.

Dans l’après-midi, le Comité central du Parti a travaillé en groupe sur le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation. – VNA