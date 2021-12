Lors de la rencontre. Photo: VNA

Kiev (VNA) – Un meeting célébrant le 77e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 32e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) a eu lieu le 20 décembre au siège du Bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Ukraine.

Organisé par l’ambassade du Vietnam, le Bureau de l'attaché de défense du Vietnam en Ukraine et l'Association des vétérans du Vietnam en Ukraine, l'événement a vu la présence d'anciens combattants ukrainiens ayant assisté le Vietnam pendant la guerre pour l'indépendance nationale, d'anciens combattants vietnamiens des villes de Kiev, Kharkiv, Odessa et Marioupol, ainsi que des fonctionnaires et employés de l'ambassade du Vietnam en Ukraine.

Dans son discours, le colonel Nguyen Quang Chien, attaché militaire du Vietnam en Ukraine, a passé en revue l'histoire de la fondation et du développement épineux mais héroïque et glorieux de l'Armée populaire du Vietnam, et a souligné les exploits réalisés dans les deux guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains, et en matière de diplomatie de défense.

Le colonel Nguyen Quang Chien a également remercié les anciens combattants ukrainiens pour leurs aides accordées à l'Armée populaire du Vietnam pendant la guerre.

Ces 77 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, l'Armée populaire est devenue une force politique fiable et fidèle du Parti, de l'État et de la population, contribuant à l’édification du socialisme et à la défense nationale, a-t-il affirmé. -VNA