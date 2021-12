Des cadres de l'ambassade du Vietnam au Venezuela et du bureau de l'attaché de défense du Vietnam déposent une gerbe de fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh. Photo : Ambassade du Vietnam au Venezuela

Hanoï (VNA) - Un meeting marquant le 77e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 32e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989) a eu lieu le 14 décembre à l'Université nationale expérimentale polytechnique de la force armée (UNEFA) du Venezuela.

Organisé par l’ambassade du Vietnam, le bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Venezuela et le ministère vénézuélien de la Défense, cet événement était présidé par le recteur de l'UNEFA, le général de corps d'armée Pascualino Angiolillo Fernandez.

Dans son discours, le colonel Vu The Trung, attaché militaire du Vietnam au Venezuela, a passé en revue l'histoire de la fondation et du développement épineux mais héroïque et glorieux de l'Armée populaire du Vietnam, et a souligné ses contributions importantes aux réalisations du pays en 35 ans de Doi moi (Renouveau).

Le général de corps d'armée Pascualino Angiolillo Fernandez a exprimé son admiration devant la fermeté et l'indomptabilité des soldats et de la population vietnamiens au cours des deux résistances pour la libération nationale.

Ces 77 dernières années, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, l'Armée populaire du Vietnam est devenue une force politique fiable et fidèle du Parti, de l'État et de la population, contribuant à l’édification du socialisme et à la défense nationale, a-t-il affirmé. -VNA