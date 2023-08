Hanoi (VNA) - L’ambassade d’Inde au Vietnam a organisé mercredi 16 août à Hanoi une cérémonie marquant le 76e anniversaire du Jour de l’Indépendance (15 août 1947-2023).

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son prend la parole lors de la cérémonie marquant le 76e anniversaire du Jour de l’Indépendance de l’Inde. Photo : VNA

Félicitant le gouvernement et le peuple indiens à l’occasion de cet anniversaire, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que l’Inde avait fait des progrès miraculeux en matière de développement pour devenir la cinquième économie mondiale et l’un des pays les plus puissants sur les plans militaire, scientifique, technique, de technologies de l’information, de biologie et de médecine. L’Inde affirme aussi de plus en plus son rôle majeur sur la scène internationale.

Il a également félicité l’Inde pour ses réalisations dans les relations intérieures et extérieures, notamment sa présidence réussie du G20 et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 2023.

Le ministre Bui Thanh Son a souligné que le Vietnam et l’Inde, liés par une amitié de longue date, se sont entraidés pendant les périodes difficiles de l’histoire.

Ces dernières années, leur partenariat stratégique intégral n’a cessé de croître dans tous les aspects. En particulier, lors de l’entretien téléphonique du 15 avril 2022, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont mis d’accord sur de nombreuses orientations majeures pour les relations entre les pays.

Le chef de la diplomatie vietnamienne s’est déclaré convaincu que le Vietnam et l’Inde, qui partagent de nombreux points de vue et intérêts stratégiques, développeront davantage leur partenariat stratégique intégral afin d’apporter des avantages pratiques aux peuples des deux pays tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie-Pacifique et le monde en général.

L’ambassadeur d’Inde au Vietnam Sandeep Arya s’exprime lors de la cérémonie marquant le 76e anniversaire du Jour de l’Indépendance de l’Inde. Photo : VNA

Dans son allocution, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam Sandeep Arya a noté que l’année 2023 est une étape importante sur la voie de la croissance, du développement et du progrès de son pays ainsi que dans ses contributions mondiales, en particulier son rôle de président du G20.

Le gouvernement et le peuple indiens ont déployé des efforts pour contribuer à la paix et à la prospérité dans la région Indo-Pacifique, présider l’OCS et mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Inde-ASEAN récemment rehaussé, a-t-il poursuivi.

Le diplomate a affirmé que le Vietnam est un partenaire privilégié de l’Inde, et que la solidarité, la confiance mutuelle et la coopération entre les deux pays sont toujours solides et renforcées.

L’ambassadeur Sandeep Arya exprimé sa conviction qu’avec les approches similaires des relations internationales des deux pays et le sentiment profond de leur peuple, l’amitié bilatérale se développera encore plus fortement et restera un pilier de soutien mutuel solide. – VNA