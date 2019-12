Singapour (VNA) – Le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (APV) a été commémoré mardi 3 décembre à Singapour et en Nouvelle-Zélande, avec au menu notamment les contributions de l’APV et les orientions stratégiques de la politique de défense du Vietnam.

Vue de la cérémonie célébrant les 75 ans de l’Armée populaire du Vietnam à Singapour. Photo : VNA

À Singapour, la cérémonie organisée par le Bureau de l’attaché de défense du Vietnam a réuni les ambassadeurs, vice-ambassadeurs des pays membres de l’ASEAN, de hauts officiers de la défense de Singapour et plus de 200 invités.



L’ambassadrice du Vietnam à Singapour, Tào Thi Thanh Huong, a affirmé que la défense nationale du peuple entier du Vietnam est une défense "du peuple, par le peuple, pour le peuple", ajoutant que la politique de défense du Vietnam est axée sur la paix et l’autodéfense.



La colonelle Dô Mai Khanh, attachée de défense vietnamienne à Singapour, a informé les invités du Livre blanc de 2019 sur la défense nationale vietnamienne, qui décrit les grandes politiques et les défis à relever pour la défense du pays.



Elle a souligné que les liens de défense entre le Vietnam et Singapour se sont fortement développés, notamment en ce qui concerne les échanges de délégations, la formation du personnel et la coordination dans les forums multilatéraux.