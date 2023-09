Le 6e Congrès de l'Association d'amitié Vietnam-Russie élit un comité exécutif central composé de 95 membres. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Russie a tenu le 30 septembre à Hanoï le 6e Congrès national pour la période 2023-2028, réunissant plus de 170 membres provenant de 32 villes et provinces, ainsi que 15 branches dans les agences, unités et écoles.



Lors de l’événement, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, président du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, a salué les activités régulières et efficaces menées par l'Association d'amitié Vietnam-Russie.



Il a souligné que le Vietnam considérait le développement d'un partenariat stratégique intégral avec la Russie comme l'une de ses priorités diplomatiques les plus importantes. Les activités populaires de diplomatie de l'Association d'amitié Vietnam-Russie contribuent, en collaboration avec la diplomatie du Parti et la diplomatie d'État, à la mise en œuvre de cette priorité importante.



Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a demandé à l'Association d'amitié Vietnam-Russie, à tous les niveaux, d'être plus active pour booster les liens d'amitié avec ses partenaires existants, ainsi que pour construire et élargir l'amitié avec de nouveaux partenaires en Russie dans le but de créer un réseau diversifié d'amis et de partenaires.



Le vice-Premier ministre a également souligné que l'Association devait se concentrer sur l'expansion et le développement de son organisation, en attirant des membres, en particulier des jeunes, des étudiants, des intellectuels et des hommes d'affaires, pour qu'ils participent aux travaux de l'Association. Les activités de l'association contribuent largement à promouvoir l'image du pays, du peuple, de l'histoire, de la culture et de la tradition du Vietnam.



Le 6e Congrès a approuvé le plan d'action de l'Association pour la période 2023-2028 et a élu un comité exécutif central composé de 95 membres. Le docteur Phan Chi Hieu, président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a été élu président de l'Association pour le mandat 2023-2028. -VNA