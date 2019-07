Da Nang (VNA) - Le 5e Festival des chansons francophones des provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre auquel ont participé environ120 étudiants et élèves vietnamiens, s'est terminé samedi soir 13 juillet sur une bonne note.

Cérémonie de remise des prix aux gagnants du Festival des chansons francophones des provinces du Centre et des Hauts-plateaux du Centre. Photo: VNA



Le festival a été organisé conjointement par l’Union des organisations d’amitié de Da Nang, le service municipal de l’Education et de la Formation, à l’occasion de la Fête nationale de la France, le 14 juillet. Le but était de présenter la culture française au public vietnamien à travers de la musique.

L’événement visait également à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre les deux peuples vietnamien et français.

En solo, en duo ou en chœur, au total 24 numéros en lice ont donné la mesure du talent et de l’amour des candidats pour la langue française.

Duc Vu et le groupe de danseurs du "Cercle francophone de Da Nang" ont remporté le prix A en solo pour leur interprétation de "Tombe la neige", de même que le duo Uyen Di et Nguyen Khai Duy de l’Union des organisations d’amitié de Binh Dinh ont convaincu le jury avec "Les Vales de Vienne". Le chœur de l’Union des organisations d’amitié de Thua Thien-Hue a également remporté le prix A pour la chanson "Impossible".

Le même jour, le centre "Live and Learn" et le Centre culture français de Hanoi (Espace) ont organisé le 13 juillet à Hanoi un concours intitulé "A la recherche de l’air propre" en vue de sensibiliser auprès du public des connaissances et des actions sur la pollution.

Le concours était un événement de communication de la campagne "A la recherche de l’air propre" s’inscrivant dans le cadre du projet "Air propre – ville verte" lancé par le centre "Live and Learn" et l’Agence américaine pour le développement international (USAID), a noté Mme Do Van Nguyet, directrice de "Live and Learn".

L’événement était une bonne occasion pour des enfants et de leurs parents de chercher à comprendre la situation, les causes, les impacts et les solutions de la pollution de l’air à travers des activités du concours. Il encourageait les participants à améliorer leur connaissance, à protéger leur santé face aux impacts de la pollution de l’air et à avancer des mesures de protection de l’environnement, a-t-elle ajouté.

En particulier, les participants ont eu l’occasion d’écouter des chansons interprétées par le gagnant du concours musical "Vietnam Idol Kids" 2016 Jayden qui a également exprimé ses opinions sur la mode de vie verte pour protéger notre habitat. –VNA