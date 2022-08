Jakarta, 8 août (VNA) - Le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Lim Jock Hoi, a souligné les réalisations accomplies par une ASEAN cohésive dans le contexte de la pandémie de COVID-19 lors de la célébration du 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN, le 8 août.

Lors de la célébration du 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN à Jakarta. Photo : VNA

"Grâce à la réponse efficace à la pandémie et guidés par le cadre de rétablissement intégral de l'ASEAN (ACRF) et son plan de mise en œuvre, nous sommes sortis plus sûrs, plus forts et plus résilients en tant que communauté", a-t-il déclaré lors de l'événement, organisé par le secrétariat de l'ASEAN à son siège à Jakarta pour marquer le 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN.

Les échanges commerciaux de l'ASEAN sont revenus aux niveaux d'avant la pandémie et l'économie du bloc devrait croître de 4,9 % cette année et de 5,2 % l'année prochaine.



"L'entrée en vigueur du Partenariat économique régional global (RCEP) au début de cette année démontre le rôle central de l'ASEAN dans la contribution à la paix et à la croissance régionales, l'amélioration de la vie de notre peuple et l'offre d'opportunités pour tous."

Selon le secrétaire général, malgré ces réalisations, l'ASEAN doit rester vigilante face aux risques toujours présents qui pèsent sur sa reprise, notamment les perturbations de l'approvisionnement en produits de base essentiels, la hausse des coûts des denrées alimentaires et de la logistique et le ralentissement économique dans les principales économies qui sont devrait plonger davantage de personnes dans l'extrême pauvreté à moins d'être traité de manière adéquate.

L'ASEAN doit tenir compte des expériences passées afin d'être mieux préparée aux chocs futurs, a-t-il déclaré, ajoutant que l'une des principales leçons de la pandémie est l'importance d'une approche communautaire.

À cette fin, il a souligné la nécessité de renforcer l'intégration et la coopération régionales dans le contexte où les liens mondiaux sont devenus plus complexes. Le maintien des principes du régionalisme ouvert, ainsi que la garantie de la centralité et de l'unité de l'ASEAN dans les structures régionales et mondiales en évolution, doivent rester le fondement de nos efforts, a déclaré M. Lim Jock Hoi.

Il est essentiel pour l'ASEAN de veiller à ce que les initiatives embrassant la numérisation créent une économie numérique florissante dans une région de 463 millions d'internautes, qui devrait atteindre 300 milliards de dollars en 2025.

Il a également souligné l'importance d'améliorer la productivité et la compétitivité de ces nouveaux moteurs de croissance en investissant dans la ressource humaine de la région et en offrant un meilleur accès à la santé, à l'éducation d'avenir, à la formation professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi qu'à un système de protection sociale fiable.

Une attention doit être accordée aux jeunes de la région, a-t-il déclaré, notant que l'ASEAN devrait élargir les possibilités pour les jeunes de participer et de contribuer à l'élaboration des politiques et au développement communautaire.



Le responsable a souligné la nécessité pour l'ASEAN d'accélérer son programme vert dans des domaines tels que le climat durable, la biodiversité, les moyens de subsistance, l'économie circulaire et l'efficacité énergétique avec les énergies renouvelables.

"Les 55 dernières années de l'ASEAN ont montré que ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons assurer efficacement la prospérité économique, le progrès social et une paix durable pour notre région", a-t-il déclaré.- VNA