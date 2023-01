Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville a organisé lundi 9 janvier une rencontre pour célébrer le 44e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière Sud-Ouest et et de celle du Vietnam et du Cambodge sur le régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979).

Des délégués à la rencontre. Photo: VNA

Le président du Comité chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger de Hô Chi Minh-Ville et président de l’Association d’amitié Vietnam-Cambodge, Phung Công Dung, a rappelé l’histoire douloureuse du Cambodge sous le régime génocidaire de Pol Pot.

En réponse à l’appel urgent du peuple cambodgien et du Front uni national pour le salut du Kampuchéa (FUNSK), des soldats volontaires vietnamiens se sont tenus aux côtés des forces armées révolutionnaires et le peuple cambodgien pour renverser le régime de Pol Pot et libérer Phnom Penh le 7 janvier 1979 afin de construire une nouvelle société.



Le 7 janvier 1979 a marqué un jalon de la solidarité internationale pure et fidèle, et de l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Cambodge car c’est le jour où le peuple cambodgien a échappé au régime génocidaire et est entré dans une nouvelle ère de l’indépendance, de la liberté et de développement, ouvrant également un nouveau chapitre dans les relations de voisinage des deux pays, a-t-il affirmé.



Il a salué d’énormes réalisations du Cambodge obtenues au cours de plus de 40 dernières années sous la direction du gouvernement royal dirigé par le Parti du peuple cambodgien et la famille royale.



Le responsable a également rappelé l’Année de l’amitié des deux pays 2022, avec nombre d’activités marquant le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques (24 juin 1967).



Le consul général du Cambodge à Hô Chi Minh-Ville, Sok Dareth, a déclaré que la victoire du 7 janvier 1979 est un événement historique important pour le peuple cambodgien et les relations vietnamo-cambodgiennes.



Le peuple cambodgien est à jamais reconnaissant des sacrifices des soldats volontaires vietnamiens pour aider le Cambodge à renverser le régime génocidaire de Pol Pot et empêcher son retour, ainsi que le soutien du peuple vietnamien dans la reconstruction du Cambodge, a-t-il poursuivi.



Le diplomate a estimé que dans les temps à venir, les deux pays devraient maintenir la coopération, la solidarité, la fraternité, le bon voisinage et la haute confiance politique; promouvoir fortement le commerce bilatéral, l’investissement et le tourisme; respecter et mettre en œuvre efficacement tous les accords signés dans l’intérêt commun et la prospérité des deux pays. – VNA