Des dizaines de milliers de personnes dans la capitale Phnom Penh se tenaient des deux côtés de la route pour dire au revoir des volontaires vietnamiens qui avaient terminé leur devoir international et sont rentrés chez eux. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - "Le 7 janvier 2022 marque le 43e anniversaire de la victoire historique du peuple cambodgien pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot, sauver la nation, mettre fin à la période sombre et ouvrir une nouvelle ère d'indépendance, de liberté, de démocratie et de développement social du Cambodge", a déclaré vendredi le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.



Dans son message, le Premier ministre cambodgien a affirmé que le 7 janvier 1979 était reconnu par le peuple cambodgien comme "leur deuxième anniversaire".



"Nous célébrons cet événement historique, en souvenant toujours des crimes commis par le régime génocidaire de Pol Pot contre le pays et le peuple cambodgiens, reconnaissant aussi des grandes contributions des cadres et des soldats du Front uni national pour le salut du Cambodge et des soldats volontaires vietnamiens qui ont versé du sang et se sont sacrifiés dans la lutte pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot et les empêcher de revenir", a-t-il souligné.



Dans le message, le dirigeant cambodgien a également mis l’accent sur des plans stratégiques et mesures pratiques pour prévenir l'épidémie de COVID-19 en 2020 et 2021, notamment des mesures administratives, sanitaires, sécuritaires, économiques et sociales, dont la campagne nationale de vaccination.



A la fin 2021, le Cambodge a vu réduire le nombre de cas de COVID-19 à un faible niveau et créé une immunité collective, permettant ainsi au gouvernement de reprendre les activités dans tous les domaines dans une Nouvelle normalité à partir du 1er novembre 2021.



À cette occasion, la presse et les agences de presse cambodgiennes ont publié de nombreux articles sur le 43e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot.

L'Agence Kampuchea Presse (AKP) a rapporté que des dirigeants cambodgiens dont le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et le président du Sénat Samdech Heng Samrin avaient adressé des félicitations sur leurs comptes Facebook personnels.



Les dirigeants cambodgiens ont affirmé que ces dernières années, le Cambodge avait repris son prestige sur la scène internationale et avait activement contribué à l’établissement de la paix et au développement durable dans la région et dans le monde. -VNA