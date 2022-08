Séoul (VNA) - Le 3e Sommet des jeunes et des adolescents République de Corée-ASEAN a lieu du 9 au 12 août à Séoul pour discuter des solutions pour répondre au changement climatique.

L'événement est co-organisé par le ministère de ministère de l'Egalité des genres et de la Famille en collaboration avec le Conseil national des organisations de jeunesse en République de Corée (NCYOK).

Ce sommet organisé à la fois en présentiel et en ligne doit réunir plus de 100 jeunes sud-coréens et de 10 pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

La cérémonie d'ouverture, qui sera diffusée en direct sur YouTube, comprendra un discours de Achala Abeysinghe, directrice régionale en Asie de l’Institut mondial de la croissance verte (Global Green Growth Institute-GGGI) et de Park Ha-young de l’organisation sud-coréenne de la Jeunesse pour l’environnement vert (Green Environment Youth Korea-GEYK.

Une déclaration commune du sommet sera publiée le 12 août.

Le vice-ministre de l'Egalité des genres et de la Famille, Lee Ki-soon, a espéré que cet événement servait depasserelle pour l'alliance et la coopération des jeunes sud-coréens et aséaniens.-VNA