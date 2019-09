Séoul (VNA) - Selon le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, la République de Corée et la Malaisie vont organiser le 3e cycle de négociation sur l'accord de libre-échange cette semaine, soit du 4 au 6 septembre dans le but d’atteindre cet accord avant le mois de novembre prochain.

Auparavant, ces deux pays ont procédé à deux précédents cycles de négociation en juillet et en août dernier.

Lors de ce 3e cycle de négociation, les deux pays vont concentrer leurs discussions sur les idées concernant l'élargissement des relations économiques bilatérales, outre l’envergure des produits inclus dans ledit accord.

La République de Corée a déjà signé l’accord de libre-échange avec l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Ce pays est en train de chercher à élargir les relations économiques avec les membres de l’ASEAN via des accords de libre-échange avec chaque pays.

Pour l’heure, la Malaisie est le 4e partenaire commercial de la République de Corée en Asie du Sud-Est avec les échanges commerciaux atteints à 19,2 milliards de dollars en 2018. -VNA