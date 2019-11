Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc à la séance plénière du 34e sommet de l’ASEAN. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – A l’invitation du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha, son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son épouse, à la tête d’une haute délégation du Vietnam, participeront au 35e Sommet de l’ASEAN et à ses réunions connexes, prévus du 2 au 4 novembre à Bangkok, en Thaïlande.

La participation du Premier vietnamien à ces événements vise à resserrer et consolider la solidarité au sein de l’ASEAN ; valoriser le rôle central du bloc ; élargir et approfondir la relation avec les partenaires de l’ASEAN ; instaurer un environnement favorable au développement durable de chaque pays et de la région ; améliorer l’image d’un Vietnam dans la poursuite de son Renouveau, sa participation active et responsable à la coopération régionale pour protéger efficacement des intérêts du Vietnam.

Des dirigeants des 10 pays membres de l'ASEAN et des pays partenaires de l’ASEAN que sont la Chine, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et la Russie ainsi que le secrétaire général de l’ONU assisteront à ces réunions.

Lors de ce sommet, les dirigeants discuteront des mesures d’accélération du processus d’édification de la communauté de l’ASEAN ; de la mise en œuvre efficace des plans généraux de la Vision de la communauté de l’ASEAN ; des questions régionales et internationales d’intérêt commun ; des résultats de réalisation et de la poursuite de déploiement des mesures de la Déclaration de la vision des dirigeants de l’ASEAN sur l’intensification du partenariat pour la durabilité approuvée au 34e Sommet de l’ASEAN au début de 2019 ; de la mise en œuvre des priorités de 2019 et des orientations de l’ASEAN dans les années à venir.

En plus, ils discuteront de la coopération pour la stabilité durable, la gestion des frontières, la cybersécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, l'atténuation des catastrophes, le développement durable, le développement économique, la quatrième révolution industrielle, etc.

Après la cérémonie de clôture, aura lieu une cérémonie pour transférer le rôle de président de l’ASEAN en 2020 de la Thaïlande au Vietnam. A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc présentera un discours sur le thème et les orientations principales du Vietnam au cours de l’année de présidence de l’ASEAN 2020.

Un peu plus tôt, des réunions préparatoires au niveau ministériel et des réunions des hauts fonctionnaires l'ASEAN se déroulent du 30 octobre au 2 novembre pour préparer le 35e sommet de l’ASEAN et les réunions connexes.

L'ASEAN a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Brunei, Thaïlande, Philippines, Singapour, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge.

Depuis son adhésion à l’ASEAN le 28 juillet 1995, le Vietnam a participé de plus en plus profondément aux coopérations de l’ASEAN et contribué grandement au développement et à la puissance de ce bloc. Le Vietnam a activement coopéré avec les pays membres dans l’élaboration des orientations, des décisions importantes de l’ASEAN comme les visions de l’ASEAN 2020 et 2025, le programme d’action Hanoï, la Charte de l’ASEAN, le Plan global sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC), l’Initiative pour l’Intégration de l’ASEAN (AIA) sur la réduction de l’écart de développement…

Le Vietnam a aussi assumé avec succès les devoirs à tour de rôle au sein de l’ASEAN, mis l’accent sur la solidarité et l’unité au sein de l’ASEAN. Le pays est aussi actif dans l’intégration économique régionale et dans la mise en œuvre des accords de coopération économique au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires ; a proposé des initiatives dans la coopération dans les domaines comme l’assistance des PME, le développement de l’e-commerce, l’intensification de la connectivité et la réduction de l’écart de développement au sein de ce bloc régional.

Par roulement, le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN en 2020. Pour l’heure, le pays est actif dans les échanges et les consultations avec les membres de l’ASEAN et les partenaires pour élaborer des sujets, des initiatives et des priorités pour l’année de présidence de l’ASEAN pour qu’ils soient conformes aux priorités de l’ASEAN dans le contexte actuel et poursuivent les priorités de l’ASEAN dans les années précédentes de présidence de l’ASEAN, insistant sur la promotion de l’attachement au sein du bloc et la capacité de l’adaptation de l’ASEAN aux évolutions de la conjoncture actuelle. -VNA