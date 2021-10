Photo d'illustration : VNA

Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord-Est) commencera à administrer le vaccin anti-COVID-19 de Pfizer BioNTech aux enfants de 12 ans à moins de 18 ans.

Cette campagne de vaccination sera déployée à grande échelle dans toute cette localité.

Il s'agit d'une mesure visant à atteindre la couverture maximale du vaccin pour obtenir une immunité communautaire, ramener la vie à la normalité, contribuant à la réalisation du « double objectif » et au maintien de la « zone verte» dans cette province.

Plus précisément, on s'attend à ce que plus de 95 % des enfants de 12 à moins de 18 ans de Quang Ninh soient éligibles pour recevoir 2 doses de ce vaccin anti-COVID-19. Cette vaccination nécessitera le consentement des parents ou d'un tuteur.

Selon les estimations, Quang Ninh compte près de 119.000 personnes vaccinées contre le COVID-19. -VNA