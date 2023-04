Maputo (VNA) – La date du 30 avril marque à jamais un jalon glorieux dans l’histoire du Vietnam, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Mozambique Pham Hoàng Kim lors d’une récente cérémonie en l’honneur de la libération du Sud et la réunification nationale (30 avril) et Journée internationale du travail (1er mai) dans la capitale Maputo.

Des Vietnamiens vivant et étudiant au Mozambique lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dans son discours, le diplomate a souligné l’importance de la libération du Sud du Vietnam et de la Journée de la réunification nationale le 30 avril, affirmant que cette journée est une source de fierté non seulement pour le peuple vietnamien mais aussi pour toutes les nations qui luttent pour l’indépendance et la liberté dans le monde, y compris de nombreux pays d’Afrique.L’ambassadeur Pham Hoàng Kim a affirmé que l’esprit de la victoire du 30 avril vit dans le cœur de chaque Vietnamien, les incitant à avancer sur le chemin de la rénovation, de la construction et de la défense nationales.L’offensive générale et l’insurrection du printemps 1975, dont l’apogée fut la campagne historique de Hô Chi Minh (du 26 au 30 avril 1975), a mis fin à 30 ans de guerre acharnée contre les envahisseurs étrangers et fait entrer le pays dans l’ère de l’indépendance et du socialisme.À l’occasion de la Journée internationale du travail, il a salué l’esprit assidu des experts vietnamiens de la santé et de l’éducation, des étudiants ainsi que de la communauté vietnamienne au Mozambique, qui ont contribué à renforcer les bonnes relations entre le Vietnam et le Mozambique.Le Parti et l’État vietnamiens considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie inséparable du grand bloc de solidarité nationale et souhaitent qu’ils restent unis, se sont pleinement intégrés à la société de leurs pays de résidence et prospèrent davantage, a-t-il déclaré.A cette occasion, l’ambassade a présenté la cuisine vietnamienne traditionnelle aux invités et a organisé des spectacles de musique faisant l’éloge du Vietnam et de son peuple. – VNA