Le 2e Plénum du CC du PCV a lieu les 8 et 9 mars à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong a déclaré qu'à son 2e plénum le Bureau politique solliciterait la décision du Comité central (CC) du Parti sur les candidats aux postes de président, de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale.

Le Bureau politique demandera également l’avis du Comité central du Parti avant de présenter officiellement des candidats à d’autres postes que la législature examinera, élira ou approuvera, a souligné le leader lors du 2e Plénum du CC du PCV qui a lieu les 8 et 9 mars à Hanoï.

Dans ses remarques liminaires, le leader du PCV a souligné la nécessité de donner la priorité aux questions urgentes, aux difficultés en suspens et aux missions clés qui nécessitent des percées.

Il a noté qu'après le 13e Congrès national du Parti, le Bureau politique avait confié les premières tâches à ses membres et au Secrétariat et que le Bureau politique s’était préparé à la présentation de ses membres à la députation de la 15e législature.

Le dirigeant a souligné l'importance de suivre systématiquement l'orientation du travail du personnel approuvée par le 13e Congrès national du Parti afin d'assurer une direction unie, globale et harmonieuse du Parti dans tous les aspects et localités, et de créer une force générale.

Il est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble pour parvenir à l'arrangement de personnel le plus approprié, a-t-il déclaré, ajoutant que ce travail devrait être effectué conformément aux règlements du Parti, aux statuts de travail du Comité central du Parti et au principe de la direction du Parti, ainsi qu’aux réglementations légales sur l'organisation et le fonctionnement des organes publics. -VNA