Le deuxième plénum du CC du Parti. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité central du Parti communiste du Vietnam du 13 mandat a tenu les 8 et 9 mars à Hanoï sa deuxième plénum pour discuter et décider des contenus importants.

Les participants ont discuté de l’agenda de travail de tout le 13e mandat du Comité central du Parti, de la présentation de hauts dirigeants pour des organes publics et d’autres questions importantes.

Le secrétaire général et président vietnamien Nguyen Phu Trong a présidé et prononcé des discours d'ouverture et de clôture.

Le Comité central a discuté, soigneusement étudié et approuvé la présentation des candidats pour les titres de président, de Premier ministre, de président de l'Assemblée nationale. Il a aussi donné des avis sur la présentation de personnel pour des postes de direction d'organes de l’État pour que l'Assemblée nationale examine et approuve, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi.

Le Comité central appelle tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à renforcer la solidarité ; à valoriser les résultats importants obtenus en 2020 et durant le 12e mandat du Parti ; à s'efforcer de surmonter les difficultés et les défis pour mettre en œuvre avec succès les tâches de développement socio-économique en 2021, de prévention et de contrôle de l’épidémie de COVID-19 ; à se préparer aux élections des députés de l’Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2021-2026 ; et à mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti. -VNA