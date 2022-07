Thai Binh (VNA) – Le 28 juillet, dans la zone d’écotourisme de Côn Den relevant de la commune de Thai Dô, district de Thai Thuy, province de Thai Binh, le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Binh en collaboration avec le Centre pour la conservation du patrimoine culturel du cerf-volant du Vietnam, a organisé le 2e Festival national du cerf-volant.

La 2e édition du Festival national du cerf-volant réuni a 150 artisans venus de provinces et villes à travers le pays. Photo : VNA

Cet événement avait pour objectif de mettre à l’honneur un élément du patrimoine culturel immatériel national, qui est la pratique du cerf-volant à flutes dans la commune de Song An, district de Vu Thu, l’un des 11 éléments typiques du patrimoine culturel immatériel de la province vietnamienne de Thai Binh inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Ce festival national de cerf-volant a vu la participation de 35 clubs de cerf-volant avec près de 150 artisans venus de provinces et villes à travers le pays, comme Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Quang Ninh, Hanoï et Dak Lak, Thai Binh...Au festival, les visiteurs, en particulier les enfants, ont eu l’occasion d’apprendre à fabriquer des cerfs-volants, à faire voler des cerfs-volants, en particulier à assister à la compétition du cerf-volant existant depuis des centaines d’années.Truong Thi Hong Hanh, directrice du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, qui est également chef du comité d’organisation du festival, a déclaré que le concours de cerf-volant à flûtes au temple de Sao (commune de Song An) existe depuis près de 600 ans. Les gens ont apporté des cerfs-volants à flûtes au festival pour la spiritualité, et puis pour rivaliser les uns avec les autres.Le 2e festival national du cerf-volant est organisé non seulement pour honorer, préserver et promouvoir la valeur du patrimoine culturel dans la vie sociale, mais aussi pour créer un terrain de jeu et une opportunité de faire profiter des amateurs de cette discipline artistique. – NDEL/VNA