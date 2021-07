Récolte du melon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 2e Dialogue national sur le thème "Systèmes alimentaires du Vietnam : Transparence, responsabilité, durabilité" a été organisé vendredi matin à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en coordination avec les représentants des ministères, de l'ONU au Vietnam et des partenaires internationaux.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a souligné que le gouvernement vietnamien est conscient de la nécessité d'une coordination étroite entre les pays et les acteurs du système alimentaire afin de créer des changements dans l'ensemble du système alimentaire. Cela aidera le Vietnam à mieux faire en matière de réduction de la pauvreté, de garantie de la sécurité alimentaire et de nutrition dans les zones rurales, les zones peuplées d'ethnies minoritaires et les groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

L'agriculture vietnamienne joue un rôle très important dans la garantie de la sécurité alimentaire, de la stabilité sociale et du bien-être social en faveur de plus de 60% de la population résidant dans les zones rurales, contribuant 14,85% du Produit intérieur brut du pays en 2020.

Malgré les impacts causés par la pandémie de COVID-19, le changement climatique, les catastrophes naturelles, l'agriculture du Vietnam a maintenu une croissance de 2,68% en 2020. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam ont atteint 41,53 milliards de dollars l'an dernier et 24,23 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2021.

En outre, le gouvernement souligne également l'importance de la technologie numérique et de l'innovation visant à augmenter la productivité, la connexion entre les producteurs et les consommateurs.

Selon le coordonnateur résident des Nations Unies au Vietnam, Kamal Malhotra, l'ONU au Vietnam accompagnera le gouvernement vietnamien, ainsi que les partenaires de développement, pour la transformation du système alimentaire, contribuant ainsi à la mise en œuvre des objectifs de développement durable.

Lors du dialogue, les participants ont appelé les parties concernées à renforcer la coopération pour rendre les Systèmes alimentaires du Vietnam plus transparents et durables. -VNA