Hanoi (VNA) – Un cours de formation d’opérateurs en génie civil dans le cadre du Projet de partenariat triangulaire (PPT) de l’ONU au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam s’est ouvert mercredi 6 novembre dans le district de Thach Thât, en banlieue de Hanoi.

Des officiers vietnamiens et des experts étrangers posent pour une photo de groupe. Photo: VNA



La cérémonie d’ouverture a été honorée par la présence de Julian Otinkorang, chef de projet adjoint du PPT, des représentants de l’ambassade du Japon, des coordinateurs des Nations unies et des observateurs internationaux.Le cours de formation qui durera jusqu’au 13 décembre vise à accroître la capacité de déploiement rapide de forces de soutien aux missions de maintien de la paix des Nations unies, tout en renforçant la compréhension, l’amitié et la coopération dans ces opérations entre le Vietnam et les Nations unies, le Japon et les membres du PPT.Il s’agit du 2e cours du genre et du 12e cours international de formation organisé par le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, en coordination avec des partenaires internationaux.Avec l’aide des spécialistes japonais, 20 officiers vietnamiens disposeront de connaissances en matière d’opération, de maintenance et de réparation de matériel de génie civil lourd.Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre de la Défense, Nguyên Chi Vinh, qui est également chef du Comité de pilotage des opérations de maintien de la paix des Nations unies du Vietnam, a souligné l’importance des activités de formation pour les sapeurs vietnamiens pour la paix et la stabilité mondiales.Il a exprimé l’espoir que le Vietnam, le Japon et d’autres pays renforceront leurs partenariats triangulaires dans les affaires des Nations unies, en particulier les opérations de maintien de la paix.Le Vietnam a participé aux missions de maintien de la paix des Nations Unies en 2014 avec la création du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam relevant du ministère de la Défense et l'envoi de deux premiers officiers aux missions onusiennes au Soudan du Sud.Après cinq ans de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam a envoyé une bonne trentaine d’officiers pour les missions en Afrique centrale et au Soudan du Sud pour travailler comme officiers de liaison, observateurs militaires et officiers d’état-major.Le pays a récemment envoyé l’Hôpital de campagne N°1 de niveau 2 au Soudan du Sud avec 63 militaires, et prépare l’envoie prochain de l’Hôpital de campagne N°2 de niveau 2. - VNA