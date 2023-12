Vientiane (VNA) – La première réunion de haut niveau entre les Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV), qui se tiendra prochainement à Vientiane, vise à renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération intégrale entre les trois pays, y compris leurs organes législatifs, a déclaré la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachak.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachak. Photo : VNA

Dans une récente interview à l’Agence vietnamienne d’information, elle a déclaré que c’était un honneur pour l’Assemblée nationale du Laos d’accueillir la première réunion de haut niveau, un événement important dans l’histoire des trois Assemblées nationales.

Depuis 2009, les trois Assemblées nationales ont tenu à tour de rôle des réunions annuelles au niveau de commission, comme celles des commissions des relations extérieures ; de la défense et de la sécurité, du plan, des finances et de l’audit. Lors de la sixième session des commissions des relations extérieures au Laos en 2018, elles ont convenu de tenir leur réunion tous les deux ans.

Du 17 au 21 octobre 2022, les trois commissions des relations extérieures ont tenu une consultation pour discuter de l’organisation d’une réunion de haut niveau entre les trois Assemblées nationales.

L’an dernier, les trois dirigeants des Assemblées nationales ont signé une déclaration commune approuvant le passage de la réunion au niveau de commission à celle de président de l’Assemblée nationale afin que les relations entre les trois organes législatifs correspondent aux mécanismes de coopération entre les partis et les gouvernements des trois pays, et a convenu que l’Assemblée nationale du Laos acceillerait la première, a-t-elle noté.

La responsable a déclaré que la prochaine réunion de haut niveau vise à promouvoir le rôle des Assemblées nationales dans la surveillance, la promotion et l’accélération de la mise en œuvre des accords de coopération, des programmes et des projets signés entre les gouvernements des trois pays, ainsi que des accords multilatéraux auxquels les gouvernements sont parties. Cela stimulera le partage d’informations, d’expériences et de leçons sur les activités et les rôles des Assemblées nationales.



L’événement discutera également et intégrera les objectifs de la zone du Triangle de développement CLV dans les plans de développement socio-économique des pays et de leurs localités à travers l’allocation budgétaire de l’État et la mobilisation d’investissements provenant de sources nationales et de partenaires de développement internationaux vers le Triangle de développement et d’autres zones.



La réunion, qui se concentrera sur le renforcement du rôle des Assemblées nationales dans la promotion d’une coopération globale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam, examinera trois domaines de coopération, à savoir la politique et la diplomatie ; l’économie, la culture et la société ; et la défense et la sécurité, a-t-elle poursuivi.



Suggérant des mesures pour renforcer la coopération afin de stimuler l’intégration économique des pays afin d’assurer un développement durable, Sounthone Xayachak a estimé que les trois Assemblées nationales devraient travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre des accords de coopération, des programmes et des projets signés entre les gouvernements des trois pays, ainsi que les accords multilatéraux auxquels leurs pays sont parties.



Elles devraient poursuivre leurs partenariats dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des soins de santé, de l’éducation, de la culture, du tourisme et dans d’autres domaines potentiels ; développer les infrastructures fondamentales ; et élaborer et perfectionner les réglementations juridiques pertinentes pour faciliter les activités commerciales et les échanges entre les peuples afin de renforcer la solidarité et le soutien mutuel entre les trois peuples.



Les Assemblées nationales doivent continuer à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité pour garantir des frontières de paix, d’amitié et de coopération pour le développement durable. Elles devraient également continuer à encourager les législateurs des provinces situées dans le Triangle de développement à partager leurs opinions, à surveiller et à signaler les problèmes en suspens et urgents aux autorités nationales et aux gouvernements des trois pays.



La responsable a souligné la nécessité d’établir des comités d’amitié des Assemblées nationales au niveau local dans le Triangle de développement et d’organiser par rotation des réunions annuelles pour examiner la mise en œuvre des accords de coopération dans la région.

En outre, il est également nécessaire d’intensifier les visites mutuelles des responsables des organes gouvernementaux et législatifs pour faire du Triangle de développement une zone de paix, d’amitié et de coopération pour le développement durable. – VNA