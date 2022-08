Cérémonie d'ouverture de la galerie sur la culture japonaise. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Le 18e échange culturel Hoi An - Japon a été ouvert dans la soirée du 26 août dans la ville de Hoi An, province de Quang An (Centre) après de deux ans d’interruption à cause du COVID-19.

Cet événement contribue à préserver et à cultiver la forte relation d'amitié entre l’ancienne ville de Hoi An et le Japon. Il fait également parti des activités de l'Année nationale du tourisme Quang Nam 2022.

L'échange culturel Hoi An - Japon 2022 comprend de nombreuses activités spéciales, dont la cérémonie d'ouverture de la galerie sur la culture japonaise, la recréation du mariage de la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et de l'homme d'affaires japonais Araki Sotaro, la présentation du livre « Pagode Chua Cau - symbole de Hoi An »...

Le président du Comité populaire de la ville de Hoi An, Nguyen Van Son, a déclaré que l'échange culturel Hoi An - Japon était un événement annuel visant à promouvoir la coopération et les échanges culturels entre Hoi An et les organisations, individus et localités du Japon.

Clôture le 28 août. –VNA